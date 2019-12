"Va Banque": Popularny teleturniej wraca po latach. Kiedy premiera?

Już niedługo "Va Banque" wraca po latach na antenę TVP. Wiemy, kiedy odbędzie się premiera, a także kto poprowadzi teleturniej.

" Va Banque " to kultowy już polski teleturniej, który emitowany był w latach 1996 - 2003 na antenie TVP . Łącznie powstało siedem sezonów programu, a jego prowadzącym był Kazimierz Kaczor . Tym razem po 16 latach przerwy ta zaszczytna funkcja przypadnie Przemysławowi Babiarzowi .

- Ja w tej nowej wersji będę starał się go jakoś, z trudem oczywiście, zastąpić - skomentował Babiarz.

- To jest taki teleturniej, w którym trzeba odpowiadać pytaniem na pytanie. Trzy rundy, runda finałowa. Sporo do wygrania, sporo do... przegrania - dodał.