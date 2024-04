Kotarski debiutuje jako gospodarz "Va banque'u". Co na to widzowie?

Wiele osób domagało się też powrotu Przemysława Babiarza i życzyło mu szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrówka dla Pana Babiarza, niech wraca", "Panie Przemysławie, proszę szybko do nas wracać!!!", "Niestety to już nie jest to. Panie Babiarzu, wracaj", pisali widzowie. Pojawiło się jednak też i kilka pozytywnych głosów. "A ja jestem pozytywnie zaskoczony zmianą. Nie narzekam", "Radek nieźle sobie radzi. Wyrobi się", komentowali niektórzy.