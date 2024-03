Jacek Kurski komentuje zawiadomienie do prokuratury. "Nie było żadnych nadużyć"

Kurski, komentując działania ministra kultury wokół TVP, nazywa go "podpułkownikiem", a nowe władze w mediach publicznych "uzurpatorami". Złożenie zawiadomienia do prokuratury przez Sienkiewicza to nie jedyny cios mający uderzyć w Kurskiego. W poniedziałek 25 marca TVP zrobiła to samo, wskazując na "szereg nieprawidłowości przy zawieraniu umów, w których zaciągane były wielomilionowe zobowiązania, co narazić mogło TVP na szkodę wielkich rozmiarów".