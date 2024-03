Debata TVP Info. Widzowie drwią z obecności Trzaskowskiego

Dotychczas Rafał Trzaskowski jako jedyny unikał takich debat. Jego obecność w TVP Info wywołała lawinę komentarzy w stylu: "Przyjazne media i już Rafałek się nie boi? Pytania już zna?", "Ustawka w reżimowej neoTVP", "Dlaczego prezydent miasta stołecznego Warszawy poszedł na debatę wyłącznie nadawcy publicznego, a odmówił przyjęcia zaproszenia do Wirtualnej Polski i kanału Zero? Chciałbym wiedzieć, co stało za tą decyzją. Strach niewygodnych pytań? Chciałbym otrzymać rzeczową i wyczerpującą odpowiedź".