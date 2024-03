TVP pozwała TV Republika. Szybka odpowiedź Olechowskiego

Rachoń, który po zmianie władzy nadaje "#Jedziemy" w TV Republika, zdążył już zareagować na pozew. Na X (dawniej Twitter) napisał, że jeśli "likwidatorzy od pułkownika Rympałka próbują w ten sposób powiedzieć, że chcieliby mieć na antenie program "Michał Rachoń #Jedziemy", to sorry, ale nie widzę żadnej możliwości współpracy z uzurpatorami, których do TVP policyjnymi sukami przywieźli politycy ściskający się z Putinem takim, jakim on jest".