Rachoń na celowniku. Żądają wydania bezprawnie uzyskanych korzyści

"W dniu 26 marca 2024 roku Telewizja Polska SA w likwidacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji ’Jedziemy’, zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny. Łączna kwota wszystkich roszczeń szacowana jest na kwotę ok. 1.000.000 PLN" – czytamy w komunikacie TVP.