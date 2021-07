Tusk nagle przerwał wypowiedź. Wbił szpilę redaktorowi TVP Info

- Ręce i spodnie opadają, jak się widzi na żywo to brutalne wykorzystywanie wszystkich państwowych mechanizmów, żeby przy pomocy medialnych żołnierzy uprawiać taką propagandę i politykę, to jest coś niebywałego - powiedział i dodał, że co do Nowaka czeka na sprawiedliwy proces. - Co stoi na przeszkodzie, żeby jutro zaczął się proces? - pytał Tusk. - Ja to pytanie zadaję panu, ponieważ pan nie ma odwagi tego pytania zadać swoim mocodawcom. Dziękuję. Było przyjemnie. Chociaż nie do końca - zaznaczył polityk.