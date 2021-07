Jakimowicz zachwycony dziennikarzem, który "zgasił" Tuska. Kim jest Kłeczek?

W listopadzie 2020 r. Piotr Zgorzelski złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o wydanie zakazu wstępu do loży dziennikarskiej w galerii sejmowej dla Kłeczka, kiedy on prowadzi obrady. Argumentował, że pracownik TVP notorycznie przeszkadza i nie reaguje na upomnienia ani jego, ani Straży Marszałkowskiej. Dziennikarz w trakcie obrad sejmu prowadził rozmowy przez telefon.