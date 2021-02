Prawnik rozprawił się z "Kastą". Obnażył manipulację TVP

W oficjalnym opisie "Kasty" można przeczytać, że to paradokument "o ludziach pokrzywdzonych przez 'system', tytułową kastę, czyli układy pomiędzy sędziami, prokuratorami i biznesmenami. Każdy odcinek opowiada historię człowieka, który nie poddaje się niesprawiedliwemu wyrokowi sądu i walczy o sprawiedliwość". Schemat jest zawsze ten sam: zwykły człowiek kontra bezduszny prawniczy układ, który idealnie, nie tylko w warstwie językowej (dominują słowa układ, kasta, elita) wpisuje się w rządową narrację o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości.

I choć "Kasta" to paradokument, wystarczy zajrzeć na Facebookowy profilu programu, by przekonać się, że wielu widzów bezkrytycznie uznaje przedstawione w nim wydarzenia za fakty. I to właśnie na podstawie tych - dodajmy jednoznacznie negatywnych - przykładów czerpie niekiedy całą swoją wiedzę na temat polskiego sądownictwa.