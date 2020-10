Kolejny atak TVP. Następna "kasta" na celowniku [OPINIA]

Nie da się opowiedzieć rzetelnie takiej historii w 25 minutach paradokumentu, ze wszystkimi niuansami właściwymi sprawom sądowym, oddając emocje, wątpliwości czy postawy poszczególnych bohaterów dramatu. Z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, tożsamego z zawodem głównych bohaterów, ciekawość moją wzbudziło jednak co innego. A mianowicie przedstawienie w serialu pracy adwokatów rozwiązujących tę sprawę i dochodzących ostatecznie do prawdy (wykrycia powiązań sędziego ze sprawcą wypadku, który był jednak winny).

Znaczna część Polaków, o ile nie większość, nie miała nigdy do czynienia z adwokatem, zatem swoje wyobrażenia na temat ich pracy kształtują, czerpiąc wiedzę z różnych źródeł - seriali, książek czy opowiadań znajomych. Adwokat jako heros błyskotliwie rozwiązujący kryminalne zagadki , jak bohater niezbyt wyszukanego serialu sensacyjnego z lat 90.? Dlaczego nie, jednak rzeczywistość jest zgoła inna.

Luksus prowadzenia jednej tylko sprawy przez kilka dni z rzędu, tak jak w serialu, popijając przy tym kawę w ogrodzie albo jeżdżąc na spotkania ze świadkami po mieście, jest dany raczej nielicznym. Poszukiwanie personaliów świadka zdarzenia w sytuacji, gdy był on wcześniej przesłuchiwany na policji (zatem jego dane są w aktach sprawy, z którymi adwokat powinien się w pierwszej kolejności zapoznać), omawianie szczegółów sprawy z sekretarką (czyli łamanie tajemnicy adwokackiej), która notabene jest przypadkowo doskonale zorientowana w relacjach oskarżonego i sędziego i zna wszystkie plotki z miasta czy pierwsza rozmowa z klientem trwająca może dwie minuty, to tylko niektóre zaskakujące momenty odcinka. W zasadzie z pracą adwokata głównych bohaterów serialu łączy niewiele ponad to, że przez chwilę byli w todze (na korytarzu sądowym po wyjściu z sali rozpraw).