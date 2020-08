"Kasta" już niebawem ma być serialem. TVP stawia na kontrowersyjną produkcję

Informację o nowej serialowej produkcji TVP podał press.pl. Według ustaleń serwisu, "Kasta" ma być emitowana na antenie Jedynki w dni powszednie o godz. 18.30. Jak można przypuszczać, będzie to nowa odsłona tematu licznych nieprawidłowości w polskim sądownictwie, który do tej pory pojawiał się w reporterskim programie Miłosza Kłeczka . "Kasta" zadebiutowała na antenie TVP Info pod koniec stycznia br i jak zapowiadali jej twórcy: "W każdym odcinku reporterzy przedstawią historie ludzi pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i kontrowersyjne wyroki sądów". Kontrowersje budził sam program, a także jego prowadzący.

W marcu "Gazeta Wyborcza" pisała o problemach dziennikarza TVP z prawem, które miał jeszcze jako biznesmen, zanim zaczął pracować w telewizji . - To jest irytująca sytuacja, że teraz ta osoba stara się wskazywać patologie wymiaru sprawiedliwości, a ma za kołnierzem ucieczkę od spłaty zobowiązań - mówił informator gazety. Kłeczek uznał zarzuty opisane w "Wyborczej" za nieprawdziwe. Krytyka programu nie ogranicza się wyłącznie do nadszarpniętego wizerunku prowadzącego. Twórcom programu wielokrotnie zarzucano brak obiektywizmu w przedstawianych na antenie sprawach. W jednej z nich interweniował nawet Rzecznik Praw Obywatelskich .

Adam Bodnar poprosił o opinię szefa KRRiT na temat rzetelności materiału z 7 lutego, na który poskarżył się jeden z jego bohaterów. Zdaniem mężczyzny, reportaż TVP Info był jednostronny. Jego autorzy nie skontaktowali się z nim, by mógł odnieść się do przestawionych mu zarzutów. Nie odwołali się też do materiału dowodowego czy oceny sądu. Także Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński informował o fałszerstwie, jakiego - jego zdaniem celowo - dopuścili się autorzy wspomnianego odcinka programu "Kasta". Pokazany w reportażu dokument dotyczący omawianego procesu był nieprawdziwy.