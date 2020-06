Diana z "Rolnik szuka żony" czeka na ślub. Nie ma szczęścia w miłości

Diana pojawiła się w najnowszej edycji programu. O uczucie Seweryna walczyła z Marleną i Joanną. Rolnik wybrał Marlenę, jednak ich historia miłosna nie zakończyła się najlepiej. Mężczyzna ostatecznie został z niczym. A właściwie z nikim. Na dodatek do rozstania doszło w atmosferze skandalu .

Dużo lepiej potoczyły się losy Diany i Natalii, która była kandydatką na partnerkę dla Sławka. Odrzucone dziewczyny zaprzyjaźniły się . Do dziś utrzymują ze sobą kontakt i co jakiś czas spędzają wspólnie weekendy.

Co z jej życiem uczuciowym po udziale w "Rolniku..."? Póki co nie chwali się nim na Instagramie. A suknię ślubną wkłada, owszem, ale tylko do pracy.