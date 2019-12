"Rolnik szuka żony": Marlena przerwała milczenie. "Chciałam przeprosić"

Marlena z "Rolnik szuka żony" długo nie chciała komentować burzy, jaka rozpętała się po jej hucznym rozstaniu z Sewerynem. W końcu nie wytrzymała. W obszernym wpisie wyjaśniła powody swojego milczenia.

" Rolnik szuka żony " dobiegł końca. Przed nami jeszcze jeden, świąteczny odcinek, w którym dowiemy się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. Zanim jednak do tego dojdzie, możemy obserwować profile bohaterów w mediach społecznościowych. Jedną z par, której fani są najbardziej ciekawi, są Marlena i Seweryn. Jeszcze przed finałem kochankowie rozstali się z wielkim hukiem. Takiej awantury, jaką zafundowali widzom, w programie jeszcze nie było .

Marlena długo nie zabierała głosu po tym, co się stało. W przeciwieństwie do Seweryna, który zdążył już zagościć w jednym z odcinków "Pytania na śniadanie". Dziewczyna uparcie nie chciała niczego komentować. Do teraz.