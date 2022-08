Debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan w "Dzień dobry TVN". Takiego finału się nie spodziewała

Jedynie zbytni entuzjazm popchnął nową prowadzącą "Dzień dobry TVN" do pierwszej wpadki. Rozmawiając z ekipą serialu TVN7 "Papiery na szczęście", Rozenek-Majdan zapewniła widzów, że nie może się doczekać aż obejrzy nowy sezon, po czym zapytała aktorów o to, jak im się gra razem. - To dość trudne pytanie, bo my nie gramy razem - wyjaśniła Małgorzata Kozłowska, a prowadząca rozmowę zbyła to śmiechem.