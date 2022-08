Małgorzata Rozenek o swoim debiucie w "Dzień dobry TVN". "Nie spodziewajcie się zachwytów"

I tutaj muszę powiedzieć, że po tym pytaniu widać, że mnie dobrze znasz i już nie pierwszy raz ze sobą rozmawiamy. Tak jest. To, co jest najważniejsze dla mnie w prowadzeniu "Dzień dobry TVN" to to, żeby widzowie zrozumieli, że ja wiem, że to nie chodzi o mnie. I będę bardzo chciała zdjąć tę optykę i ten fokus patrzenia na mnie. Chcę być po prostu osobą prowadzącą program śniadaniowy, która zadaje pytania w imieniu widzów. I tak, dlatego moje stylizacje będą o wiele skromniejsze (śmiech).