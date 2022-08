Krzysztof Skórzyński o przejściu z TVN24 do "Dzień dobry TVN". "To będzie gigantyczne wyzwanie"

Krzysztof Skórzyński: To będzie gigantyczne wyzwanie. Dla mnie najważniejszą cechą dziennikarza jest po prostu ciekawość świata i ciekawość ludzi, tematów. W równie pasjonujący sposób można rozmawiać o polityce, o żłobkach, gdzie pójść do lekarza lub spędzić wakacje. Jeśli dziennikarz jest ciekawy swojego rozmówcy, to temat jest drugorzędny. Tego, czego nauczyłem się w dziennikarstwie przez 20 lat to to, że ja dla widza mam tylko zadawać pytania.