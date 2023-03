Dariusz z "Sanatorium miłości" o byłej żonie: "Robiła mi takie świństwa, których nie da się zapomnieć"

Jakiś czas temu uczestnik programu zmienił swój status na Facebooku, a w odpowiedzi na liczne zapytania internautów o to, kto jest jego wybranką, wymownie odpowiedział, że tego dowiedzą się z anteny TVP. Wygląda jednak na to, że choć w sercu Dariusza na nowo zagościło uczucie, to mężczyzna wciąż chowa urazę pod adresem byłej żony. Nie może darować swojej eks tego, co mu zrobiła.