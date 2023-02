Cierpi na poważną chorobę. Tom z "40 kontra 20" zmagał się z nią przez wiele lat

"Dopóki nie rozejrzymy się uważnie wokół siebie, nie zrozumiemy, jak poważna jest skala problemu. Tylko ten, kto doświadczył, zrozumie, jak depresja może zniszczyć człowiekowi życie. Mówmy głośno o tym, że depresja nie jest powodem do wstydu, bo to choroba naszej cywilizacji. Trzeba ją leczyć, aby dać sobie szansę na uśmiech… Bądźmy dla siebie życzliwi i nie negujmy uczuć innych osób, tylko dlatego, że mogą być dla nas kompletnie niezrozumiałe. Bo coś, co dla nas może być drobnym problemem, dla innej osoby może być początkiem końca" - zaapelował.