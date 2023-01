"40 kontra 20". Znali się przed programem? Tom tłumaczy się ze zdjęć z Amello

- Znaliśmy się tak, jakby ktoś przechodził obok siebie na ulicy i powiedział "cześć", ktoś nam zrobił zdjęcie i to znaczy, że się znaliśmy. Nie. My tak naprawdę się nie znaliśmy. To, że zrobiliśmy kilka lat wcześniej sesję zdjęciową, to nie znaczy, że się znaliśmy - powiedział Tom Grabowsky w rozmowie z "Co Za Tydzień". - To była krótka sesja, zrobiliśmy zdjęcia i pojechałem. Nawet nie pamiętałem, że ta dziewczyna ma na imię Amello. Widząc ją w programie, nawet nie pamiętałem o tamtej sesji. W ogóle jej nie pamiętałem, zapomniałem o tym, że mieliśmy taką sesję - dodał.