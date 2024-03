Dagmara Kaźmierska czuje się ofiarą jury "Tańca z gwiazdami". Straciła złudzenia, że coś się zmieni

- To już jest tendencyjne, że jest wszystko na nie, cokolwiek byśmy nie zrobili. Nawet jakbyśmy poprawnie zatańczyli, bo były tutaj elementy rumby i były poprawnie zatańczone, to od jury nie ma ani grama pochwały. Nie ma czegoś, co człowieka pcha do przodu. Tu jest tylko dognieść, dognieść, dognieść. Tak sobie chyba to wymyślili. Gdyby nie to, że mam do życia podejście takie, a nie inne, to by może ktoś słabszy zrezygnował albo bardzo się dołował przed każdym występem - wyznała Kaźmierska.