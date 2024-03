Dagmara Kaźmierska jest po rozwodzie. Ale dla byłego męża zrobiłaby wiele

Dla byłego męża rzuciłaby się ogień

- To jest ojciec mojego dziecka. Nie rozumiem ludzi, którzy mają dzieci, ale nie potrafią ze sobą rozmawiać. To nie jest normalne dla mnie. Są przecież 18. urodziny, chrzciny, wnuki później, wesela, to, tamto, no i co? Nie rozmawiać ze sobą? No nie, mądry się łączy, głupi się rozstaje - stwierdziła Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Pomponikiem.