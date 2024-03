Cichopek ma powody, by kibicować Hakielowi w "Tańcu z gwiazdami". Wiadomo jak na tym korzysta

Marcin Hakiel jest jedną z tanecznych gwiazd najnowszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" Polsatu. W 2005 roku popularne show (wówczas emitowane na antenie TVN) wywróciło do góry nogami nie tylko zawodowe, ale i prywatne życie młodego tancerza z Gdyni.