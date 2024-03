"Taniec z Gwiazdami". Widzowie są wściekli na decyzję produkcji. "Cyrk, masakra"

Występ Beaty Olgi Kowalskiej nie wywołał oburzenia wśród widzów, choć jurorzy ocenili go bardzo surowo, dając tylko 22 na 40 możliwych punktów. To, na co zwrócili uwagę fani programu, to muzyka. Prezenterka musiała bowiem tańczyć tango w rytm piosenki "Italodisco" włoskiej grupy The Kolors.