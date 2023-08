Cynthia Nixon, czyli Miranda z "I tak po prostu..." HBO Max: "Te wszystkie karkołomne sceny seksu kiedyś wydarzyły się naprawdę"

To zabawne, bo jestem często rozpoznawana na ulicy, ale kiedy ufarbowałam włosy na rudo, zaczęli rozpoznawać mnie na ulicy dosłownie wszyscy! Z tym kolorem wiąże się też coś, co jest bardzo wzruszające, a o czym nigdy wcześniej nie myślałam - nasze najmłodsze dziecko ma 12 lat i rude włosy. Syn nigdy nie widział mnie w rudych włosach, ale za to moja żona jest ruda. Starsze dzieci wyprowadziły się już z domu, a my przez siedem czy osiem miesięcy byliśmy małą rodziną, której wszyscy członkowie mieli rude włosy, co było bardzo fajne.