"Jestem wściekły, że ta informacja wyciekła!". Twórca "Seksu w wielkim mieście" zapowiada niespodziankę

Żeby nie było. Twardo obstaję przy tym, co zrobiliśmy w pierwszym sezonie. Ale nie jest tak, że podwinąłem ogon i wyjęczałem "Okej, oni mieli rację", a bardziej "O, to superinteresujące, co myślą! I co my teraz z tym zrobimy?" To wtedy narodziła się idea książki, której poznaliśmy tylko okładkę, a teraz ją otwieramy i możemy zobaczyć więcej wymiarów naszych postaci.