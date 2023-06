Aktorka "I tak po prostu" zdradza, co czeka fanów produkcji. "Będzie więcej seksu!"

- Idąc do pracy każdego ranka, robiąc przymiarki i widząc te wszystkie półki i wieszaki z ubraniami… To było jak spełnienie marzeń. Czułam się jak w luksusowym butiku. Razem ze stylistami, Molly Rogers i Dannym Santiago, budowaliśmy styl mojej bohaterki i to była ogromna frajda. Ale, co mogę powiedzieć, to to, że te ubrania będą w tym sezonie często zdejmowane. Będzie więcej seksu! I to czasami szokującego. Będziecie w domach ludzi, w ich łóżkach. To może sprawić, że poczujecie się niekomfortowo, ale tylko dlatego, że zobaczycie prawdę. Bo niezręczne sytuacje w sypialni przydarzają się zarówno, gdy masz 20 lat, jak i po pięćdziesiątce - zapowiada, przechodząc płynnie od mody do seksu.