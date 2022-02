"I tak po prostu..." wycięto Biga z finałowych scen serialu. Co dostaliśmy w zamian?

Zbliża się pierwsza rocznica śmierci Biga. Carrie wciąż nie pochowała jego prochów, trzyma je w szafie, "obok swoich najlepszych butów". Pewnej nocy ma sen. Jest w Paryżu, na moście, na którym w ostatnim odcinku szóstego sezonu "Seksu..." spaceruje przytulona do ukochanego. To symboliczne dla nich miejsce, punkt zwrotny w historii ich miłości. Po przebudzeniu rozumie, że zmarły mąż dał jej znak, by właśnie tam wysypała jego prochy do Sekwany.