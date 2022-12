Były szumne zapowiedzi, a wyszedł kapiszon. Obejrzeliśmy ofertę nowego kanału Alfa TVP. Dzieciaki tego nie kupią

Wtorek 20 grudnia to moment mocno oczekiwanej premiery nowego tematycznego kanału TVP. Alfa TVP adresowany jest do młodych widzów, a moment jego startu nie był przypadkowy. Zaraz zaczynają się ferie świąteczne, dzieci nie idą do szkoły i będą miały więcej czasu. Być może przeznaczą go na oglądanie telewizji. Ale czy wybiorą Alfę TVP?