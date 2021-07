Były partner terroryzował uczestniczkę "40 kontra 20". Porzucił ją, gdy zaszła w ciążę

Szokujące wyznanie uczestniczki

W prywatnej rozmowie Magda opowiedziała Izie o swoim pierwszym poważnym związku, którego owocem jest jej syn. - To była pierwsza poważna miłość, byliśmy ze sobą 6 lat. To był taki facet, który potrafił sprawić, że ja się czułam najważniejsza. Był troskliwy i opiekuńczy, do tego stopnia, że mnie trochę ubezwłasnowolnił - wyznała 42-latka.