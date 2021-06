Widzowie "Hotelu Paradise" zaskoczeni finałową rozgrywką. "Miałam zawał"

"Ja nie rozumiem, czemu tak wszyscy podniecają się zachowaniem Krystiana. Pięknie to by zachował się, gdyby z Basią zdobył pieniądze i wtedy zadeklarował podzielenie się. Teraz cała kasa należy tylko do niego. Sorry, ale wcale nie uważam, że to co zrobił jest takie wspaniałe. Basia była lekko zażenowana" - zauważyła jednak z internautek.