Pracowała w TVP ponad 20 lat. Teraz powróci? "Na tym się znam"

Czy Richardson powróci do TVP?

Na domysły widzów dziennikarka odpowiedziała na swoim profilu na Instagramie. "Dowiaduję się z radością o planowanej rekonstrukcji programów informacyjnych i to bardzo cieszy. Na przykład byłoby naprawdę cudownie, gdyby rzetelny i doświadczony dziennikarz, Jarek Kulczycki, poprowadził ekipę 'Panoramy' z powrotem w kierunku obiektywnego dziennikarstwa. Oby udała się też akcja odwołania RMN [Rada Mediów Narodowych – przyp. aut.] i, co za tym idzie, usunięcia prezesów radia i telewizji spod znaku PiS. Ale to naprawdę dopiero początek" – nawiązała do już potwierdzonych dopiero planowanych działań dotyczących telewizji publicznej.