Monika Richardson jest potrójną rozwódką. Sytuacja nie zawsze jest dla niej łatwa. "Porażki bolą"

I dodała: "Bywają jednak chwile, gdy te moje porażki bolą. Przykro mi wtedy, że nie udało mi się z etapu miłości romantycznej przejść do stanu porozumienia dusz. Wiem, że to możliwe, ale po prostu nie było mi dotąd dane. Może też po prostu nie umiałam nad tym mocniej się pochylić. Zresztą 'never complain, never explain'. Nie odczuwam żalu, to generalnie obce mi uczucie".