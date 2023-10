Monika Richardson o politycznym hejcie. Ujawniła, jakimi obelgami ją obrzucano

Nie da się ukryć, że w ostatnich wyborach parlamentarnych, poprzedzonych wyjątkowo brutalną kampanią, politykom skutecznie udało się zmobilizować Polaków do tego, by wziąć udział w głosowaniu. Najwyższa w historii frekwencja wyborcza (73,9 proc.) to jednak nie tylko kwestia politycznej polaryzacji, ale i licznych oddolnych akcji zachęcających do udziału w wyborach. O stawce tego głosowania i sile każdego głosu od tygodnia przekonywali Polaków także artyści, gwiazdy i inne osoby publiczne.