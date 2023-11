Wypadek w "Pytanie na śniadanie". Ciężarna Tomaszewska zaliczyła upadek

Po upadku prezenterka udała się do lekarza, by upewnić się, że nic nie stało się jej dziecku. Mogła całe szczęście odetchnąć z ulgą. - Potem poszłam od razu do lekarza, ale to tak bardziej profilaktycznie, bo nie czułam, żeby coś się stało. Ale jednak upadek w ciąży zawsze jest alarmujący i stresujący - podsumowała Tomaszewska.