Bracia Golec dosadnie o Eurowizji. "To jest demoralizacja"

- Wiele rzeczy jest niepokojących, jeśli chodzi o ten konkurs. Nie jest megazaszczytem jechać na Eurowizję, biorąc pod uwagę to, co się dzieje. Trzeba to powiedzieć wyraźnie - to jest objaw nędzy, rozpaczy i upadku moralnego, w sztuce i kulturze. Mi by było wstyd występować pośród takich artystów, którzy tam są. Nie czuję tego flow, nie jest to mój charakter, to na dzień dzisiejszy powinien być konkurs dla widzów 16 plus - wyznał Paweł Golec.