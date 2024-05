Eurowizja 2024. Wielki finał w cieniu kontrowersji i skandalu

68. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany w szwedzkim Malmö dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu Szwedki Loreen śpiewającej "Tatoo". Po półfinałowych koncertach do ostatniej rywalizacji przeszło 26 krajów. Przed finałem wyrzucono jednak Joosta Kleina, który reprezentował Holandię. Organizatorzy nie ujawnili, co dokładnie było przyczyną - ograniczyli się do podania ogólnikowej informacji o "złamaniu regulaminu" i "niewłaściwym zachowaniu" (czytaj więcej tutaj).