Artur Orzech zdradził, co będzie robić po rozstaniu z TVP

- Mamy prawie koniec kwietnia, pierwszy finał Eurowizji już za kilkanaście dni. Cisza trwa, a ja widzę wszędzie posty z pytaniem, kto za mnie będzie komentował to wydarzenie. Jestem na tyle doświadczonym i dojrzałym człowiekiem, by zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja. Nie jestem natomiast idiotą, by nie spodziewać się decyzji dla mnie najgorszej - mówił w wywiadzie z Onetem. Przypomnijmy, że Eurowizją zajmuje się od 30 lat.

Tematu konkursu jednak nie odpuszcza. Chce się nim zajmować na swoim kanale na portalu YouTube. Ma zamiar robić to tak, by nie wchodzić w konflikt prawny z TVP. - Mam świadomość tego, że tylko Telewizja Publiczna ma prawa do nadawania konkursu i komentowania. Nie chcę stać ponad prawem, tylko się do niego dostosować. [...] Myślę, że będę pisał komentarze. Tego nikt mi nie zabroni. Oficjalna strona konkursu już udostępniła teledyski rywalizujących wykonawców i zamierzam się do nich odnieść - stwierdził.