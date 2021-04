Program "Warto rozmawiać" wciąż wstrzymany. "Mam tę nadzieję, że wrócimy na antenę".

Jak ustalił serwis Wirtualne Media , Telewizja Polska wciąż nie podjęła decyzji, co dalej z programem "Warto rozmawiać". Wiadomo jednak, że podobnie jak w zeszłym tygodniu, także i w tym, program Jana Pospieszalskiego nie pojawi się na antenie. Jego gospodarz nie traci jednak nadziei na powrót. - Ciągle mam tę nadzieję, że wrócimy na antenę - skomentował krótko dla Pressa. Na falach Radia Maryja podkreślił zaś, że ma za sobą nie tylko poparcie fanów swojego programu, ale i części polityków obozu radzącego.

"Kontaktują się z nami także politycy koalicji, bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości również wysyłają do nas wyrazy wsparcia, podkreślając, że się solidaryzują, trzymają kciuki i czekają na nasz szybki powrót na antenę" - mówił niedawno u toruńskiego redemptorysty.

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

Zarówno Jan Pospieszalski, jak i skupieni wokół jego osoby widzowie, nie ustają w staraniach o przywrócenie programu. Stworzyli nawet petycję do prezesa Jacka Kurskiego, w której domagają się powrotu "Warto rozmawiać" na antenę TVP. Póki co jednak, telewizja publiczna nie zdecydowała ostatecznie o przyszłości formatu. Jan Pospieszalski przeniósł zaś swoje rozmowy do mediów społecznościowych.