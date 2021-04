Zapadła decyzja. Już wiadomo, co dalej z Sierockim w TVP

Pod koniec marca tego roku TVP pożegnała się z Arturem Orzechem, który prowadził "Szasnę na sukces" od 2019 r. Przez wiele lat prezenter komentował także finał Eurowizji. Jego współpraca ze stacją zakończyła się w kontrowersyjnych okolicznościach. TVP obarczała winą za całe zamieszanie właśnie dziennikarza – nie pojawił się na nagraniach "Szansy na sukces", a o swojej nieobecności dał znać dwie godziny przed startem zdjęć. Orzech nie był dłużny i ostro skomentował całą sytuację –odpowiedział m.in., że nie będzie swoją twarzą popierać zespołu Boys czy Jana Pietrzaka. Jak ujął, "disco polo to nie jego bajka" .

Serwis informuje także (na razie nieoficjalnie), że Sierocki poprowadzi także wielki finał programu mający wyłonić kandydatów do występów na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Program zostanie wyemitowany 23 maja. Dziennikarz w rozmowie z Wirtualnemedia.pl nie chciał się odnieść do ustaleń serwisu. – Jestem osobą żyjącą poza nurtem mediów elektronicznych, nie gonię też za sławą czy popularnością. To, że prowadzę teraz "Szansę na sukces", traktuję jako swoją normalną dziennikarską pracę – powiedział.