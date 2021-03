Artur Orzech skomentował swoje rozstanie z TVP. Zwrócił się wprost do Kurskiego

"Dopiero na 2 godziny przez zaplanowanym nagraniem audycji, produkcja otrzymała informację, że pan Artur Orzech jest niedysponowany i nie pojawi się na nagraniu. Późniejsze próby nawiązania przez TVP kontaktu z panem Arturem Orzechem nie powiodły się. TVP podjęła błyskawiczną decyzję, która pozwoliła uniknąć strat finansowych oraz wizerunkowych, zapraszając do prowadzenia 'Szansy na sukces' pana Marka Sierockiego, cenionego i doświadczonego dziennikarza muzycznego" - czytamy w komunikacie Centrum Informacji Telewizji Polskiej.

Nowe twarze TVP

Dziennikarz odniósł się do tej sprawy na Facebooku, co pokazały Wirtualne media oraz Press na swoich serwisach. Nie szczędził słów krytyki wobec linii programowej TVP, zwracając się bezpośrednio do prezesa Jacka Kurskiego.