Artur Orzech: EBU bardzo się broni, by w Eurowizji nie było zbyt dużo polityki

To prawda, początkowo nic z tego nie wyszło - kraje bloku socjalistycznego nie tylko nie przystąpiły do tego projektu, ale poszły jeszcze dalej i przygotowały swoją, konkurencyjną imprezę: konkurs Interwizji, który odbywał się zresztą w Polsce, w Sopocie. Przełom nastąpił dopiero po 1989 roku, po upadku muru berlińskiego. Wtedy kolejne kraje dawnego bloku wschodniego zaczęły się pojawiać w konkursie Eurowizji. Polska przyłączyła się w 1994 roku, choć już od kilku lat finałowe koncerty można było oglądać na antenie polskiej telewizji - wiązało się to z przyjęciem jej do EBU.