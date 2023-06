Artur Andrus już ma nową pracę. A dopiero co odszedł ze "Szkła kontaktowego" w TVN24

"(...) to magazyn rozrywkowy, w którym prezentować będziemy premierowe monologi, skecze i piosenki przysyłane do audycji przez grupę zaprzyjaźnionych z Radiem 357 autorów. Swój udział zapowiedzieli: Magdalena Mikołajczyk, Marianna Janczarska, Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus, Robert Górski, Tomek i Szymon Jachimek, Grzegorz Wasowski, Wojciech Zimiński, Krzysztof Jaślar, Kuba Strzyczkowski, Wojtek Kamiński, Łukasz Błąd, Krzysztof Szubzda, Kabaret Małżeński, Czas dla nas i Filip Jaślar. (...) W każdym programie usłyszymy piosenkę z ostatniej chwili inspirowaną tematami proponowanymi przez słuchaczy, dowiemy się co słychać u Czarnej Heleny, zaprosimy państwa do czytelni i sięgniemy do archiwów polskiego kabaretu" - czytamy.