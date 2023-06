To była trzecia minuta programu. Oburzony widz dodzwonił się do studia

- Rozumiem, że każdego los doświadcza inaczej, czy pana Piotra, czy pana Daukszewicza, czy mnie. Wiele lat temu zmarł mi wnuczek — proszę mi wierzyć, było mi bardzo przykro. Też nie byłem zadowolony, że inni mają wnuczków, zazdrościłem im tego. Nawet nie chciałem, by mówiono przy mnie, że mam wnuczka, bo mnie to dotykało, ale potem mówię: chłopie, zastanów się, to spotkało cię, inni mają prawo się śmiać, cieszyć i po prostu żyć. Nie możemy komuś zabronić zażartować, bo nas spotkało to, czy coś innego - komentował dalej.