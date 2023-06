Michał Kempa o aferze w "Szkle kontaktowym". Odchodzi czy zostaje w programie?

Teraz swoją opinię na temat afery w sieci opublikował inny satyryk - Michał Kempa. "Słowa, które na żywo powiedział Krzysztof Daukszewicz, mógł w tym programie wypowiedzieć każdy. Mogłem to być ja. Taka jest specyfika komedii, satyry (...), że czasem puszczają hamulce i pier...li się głupoty. Takie, które krzywdzą innych. Co zresztą sam sprawca dość szybko zauważył. I chyba właśnie to nie pozwoliło mi tak szybko dołączyć do tańczących na daukszewiczowym grobie. Reakcja Piotr Jaconia była jednak w 100 procentach zrozumiała i też ciężko mi uwierzyć, że przez kolejne tygodnie stał on na czele zorganizowanego hejtu niszczącego rodzinę Daukszewiczów. Jest po prostu ojcem, który się wk...ił. I to w słusznej sprawie" - napisał Kempa.