Anna Kalczyńska wymachuje nogami w "Dzień Dobry TVN". Uchwycono reakcję Andrzeja Sołtysika

Nagranie zza kulis porannego show bardzo spodobało się widzom. Pod nagraniem nie brakuje zachwyconych komentarzy. "Pani Anna wymiata. Taką przerwę poza anteną to ja rozumiem", "Gdyby Andrzej tak ćwiczył w programie, to zaraz po by go wywieźli na ortopedię. Podobnie jak mnie", "Jak zwykle w szpilkach" - pisali internauci.