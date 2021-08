Anna Kalczyńska na temat "lex TVN": "Chciałabym, żeby to był tylko zły sen"

"Chciałabym, żeby to był tylko zły sen, ale nie jest. Nigdy przez 20 lat pracy nie przeszło mi przez myśl, że staniemy się wrogami, których należy się pozbyć, bo przecież szorstkie relacje z władzą są wpisane w zawód dziennikarza i polityka. Dziennikarz powinien stawiać trudne pytania. Powinien być krytyczny i wątpiący. Nie ma obowiązku go oglądać - jest natomiast prawo, by wybrać kanał. WYBRAĆ. Chodzi o wolność wyboru. Państwa wyboru" - napisała na Instagramie.