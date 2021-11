Wpadka w studiu "Dzień dobry TVN". Prokop musiał interweniować

Telewizja na żywo rządzi się swoimi prawami i nietrudno, aby widzowie dostrzegli wszelkie niedociągnięcia. Przejęzyczenia czy pomyłki to chleb powszedni dla prezenterów programów śniadaniowych. Ważne, aby mieć do tego dystans i potrafić przyznać się do błędu. Stacja TVN miewa z tym jednak problemy.