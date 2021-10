Zanurzył się w bali z lodem. Wyskoczył tak, że było o centymetry od wpadki

Tak, to już teraz. Zaczyna się sezon na morsowanie. W "Dzień dobry TVN" uprzedzono trend na publikowanie zdjęć z wchodzenia do lodowatej wody i przygotowano pierwszy materiał o ekstremalnym morsowaniu. Robert Stockinger spotkał się z Valerijanem Romanowskim, który chce pobić rekord Guinnessa w nurkowaniu w bali wypełnionej lodem. Przed Romanowskim kosmicznie trudne zadanie, bo będzie musiał spędzić w lodzie 2 godziny i 35 minut, by zapisać się w historii.