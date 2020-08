Anna Kalczyńska skomentowała odejście Rusin z "Dzień Dobry TVN". Nie tylko ona

"Ludzie przychodzą i odchodzą. Nie ma nawet jak powiedzieć 'do widzenia'... niech to będzie więc moje pożegnanie i podziękowanie. Dziś Kinga Rusin , niedawno Piotr Kraśko , jeszcze wcześniej Marcin Meller i Magda Mołek " - napisała Kalczyńska.

"A to zdjęcie jeszcze nie tak dawno robiliśmy w " Dzień Dobry TVN " po powrocie z wakacji. Kinga przyniosła ciasto (bezglutenowe oczywiście), śmialiśmy się i cieszyliśmy na nowy sezon" - wspominała dziennikarka.

Kalczyńska o powrocie Mołek do "DDTVN": "Przywitaliśmy ją oklaskami"

I dodała: "Kochani! Powodzenia we wszystkim, w co się angażujecie. Życzę Wam radości i spełnienia. Do zobaczenia!".