Nie kryje pogardy. Mucha otwarcie uderza w TVP

Pandemia koronawirusa uderzyła we wszystkie dziedziny życia Polaków, także w kulturę. Choć od 6 czerwca ruszyły m.in. teatry, to ich pracę reguluje reżim sanitarny - na widowni może przebywać tylko 50 proc. gości, do tego dochodzą wymagane przestrzenie między widzami i maseczki. Wpływa to oczywiście na rentowność placówek, zarobki wykonawców itp.